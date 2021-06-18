Москвичка нашла бездыханное тело дочери рядом с тазом с сухим льдом

В Москве 50-летняя женщина нашла бездыханное тело дочери рядом с тазом с сухим льдом. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было.

25-летняя москвичка долгое время не выходила из комнаты, поэтому её мать заподозрила неладное и сначала решила постучать в дверь. Никакого ответа так и не последовало. Тогда женщина вошла в комнату и ужаснулась — на балконе лежала её дочь, а в ногах стоял таз с сухим льдом. Она сразу позвонила в скорую, но прибывшие врачи не смогли спасти девушку.

По предварительным данным, девушка скончалась за шесть-восемь часов до того, как её обнаружили. Тело погибшей москвички направили на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.