Москвичка нашла бездыханное тело дочери рядом с тазом с сухим льдом
25-летняя девушка долго не выходила из комнаты, поэтому к ней решила зайти мать. Внутри она увидела ужасающую картину.
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В Москве 50-летняя женщина нашла бездыханное тело дочери рядом с тазом с сухим льдом. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было.
25-летняя москвичка долгое время не выходила из комнаты, поэтому её мать заподозрила неладное и сначала решила постучать в дверь. Никакого ответа так и не последовало. Тогда женщина вошла в комнату и ужаснулась — на балконе лежала её дочь, а в ногах стоял таз с сухим льдом. Она сразу позвонила в скорую, но прибывшие врачи не смогли спасти девушку.
По предварительным данным, девушка скончалась за шесть-восемь часов до того, как её обнаружили. Тело погибшей москвички направили на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
Ранее громкая трагедия из-за сухого льда произошла на дне рождения блогера Екатерины Диденко в прошлом году. Её муж Валентин прыгнул в бассейн, наполненный сухим льдом. В результате погиб он и ещё двое гостей вечеринки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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