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По примеру Байдена: Меркель назвала Россию большим соседом и призвала ЕС к диалогу с ней

Немецкий лидер убеждена в том, что добиться безопасности и стабильности в ЕС можно только с помощью диалога с Москвой.

18 июня, 19:02
<p>Фото © ТАСС / Thierry Monasse / dpa</p>

Фото © ТАСС / Thierry Monasse / dpa

Европа должна поддерживать открытый диалог с Россией, несмотря на возникающие трудности. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Россия — большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед ЕС. Мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но, с другой стороны, у нас есть большой интерес со стороны ЕС. Если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было", — сказала немецкий канцлер.

Меркель напомнила о саммите президентов России и США в Женеве и подчеркнула, что Евросоюз должен следовать примеру американского лидера. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.

Евросоюз сожалеет из-за решения России выйти из Договора по открытому небу

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Ранее Ангела Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией. По её словам, РФ не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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