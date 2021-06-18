Европа должна поддерживать открытый диалог с Россией, несмотря на возникающие трудности. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Россия — большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед ЕС. Мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но, с другой стороны, у нас есть большой интерес со стороны ЕС. Если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было", — сказала немецкий канцлер.

Меркель напомнила о саммите президентов России и США в Женеве и подчеркнула, что Евросоюз должен следовать примеру американского лидера. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.