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Названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве

Предложений о создании свободных от инфекции мест на других объектах торговли и сферы услуг пока не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.

18 июня, 18:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Восемь московских ресторанов уже сообщили о готовности стать зонами, свободными от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Было предложено, что это будет 10–15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около семи-восьми уже изъявили желание", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Немерюка, предложений о создании свободных от инфекции зон на других объектах торговли и сферы услуг не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

Напомним, Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита Москвы первых зон, свободных от коронавируса. Эксперимент стартует уже 19 июня. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет. В Кремле в ответ на вопрос о создании таких зон напомнили об ужасах коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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