Названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве

Восемь московских ресторанов уже сообщили о готовности стать зонами, свободными от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Было предложено, что это будет 10–15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около семи-восьми уже изъявили желание", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Немерюка, предложений о создании свободных от инфекции зон на других объектах торговли и сферы услуг не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.