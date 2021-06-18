Названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве
Предложений о создании свободных от инфекции мест на других объектах торговли и сферы услуг пока не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.
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Восемь московских ресторанов уже сообщили о готовности стать зонами, свободными от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Было предложено, что это будет 10–15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около семи-восьми уже изъявили желание", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Немерюка, предложений о создании свободных от инфекции зон на других объектах торговли и сферы услуг не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.
Напомним, Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита Москвы первых зон, свободных от коронавируса. Эксперимент стартует уже 19 июня. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет. В Кремле в ответ на вопрос о создании таких зон напомнили об ужасах коронавируса.
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