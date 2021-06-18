Названы размеры штрафов за нарушение антиковидных мер на массовых мероприятиях в Москве
Ранее максимальное количество зрителей в театрах и концертных залах в столице снизили до тысячи.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
В Москве организаторов массовых мероприятий ждут штрафы или приостановление деятельности на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ. Для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", — заявил он.
При проведении массовых мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора.
Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Москвы запретили зрелищные мероприятия с численностью более тысячи человек. Предварительно, такие меры будут действовать до 29 июня. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.
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