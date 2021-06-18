Названы размеры штрафов за нарушение антиковидных мер на массовых мероприятиях в Москве

В Москве организаторов массовых мероприятий ждут штрафы или приостановление деятельности на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ. Для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", — заявил он.

При проведении массовых мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора.