Максимальное количество зрителей в театрах и концертных залах в Москве снизили до тысячи

Допустимая заполняемость залов на мероприятиях в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях, расположенных на территории Москвы, снижается до 50%, однако не должна превышать одну тысячу человек. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

"С 18 июня по 29 июня обеспечить <…> одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 1000 человек, а также проведения таких мероприятий исключительно при наличии посадочных мест", — сказано в документе.