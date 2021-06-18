Максимальное количество зрителей в театрах и концертных залах в Москве снизили до тысячи
Такая мера в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будет действовать до 29 июня.
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Допустимая заполняемость залов на мероприятиях в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях, расположенных на территории Москвы, снижается до 50%, однако не должна превышать одну тысячу человек. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
"С 18 июня по 29 июня обеспечить <…> одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 1000 человек, а также проведения таких мероприятий исключительно при наличии посадочных мест", — сказано в документе.
Отмечается, что контролировать исполнение предписания будут заместители министра культуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в столице, которые, предварительно, продлятся до 29 июня. В Госдуме это решение поддержали.
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