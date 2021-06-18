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В АТОР раскрыли, когда первые организованные туристы смогут отправиться в Турцию

Там полагают, что "не все, но многие" туроператоры успеют начать отправлять путешественников уже в первый день возобновления авиасообщения.

18 июня, 17:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первые российские туристы могут полететь в Турцию уже 22 июня, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Не все, но успеют", — ответила Ломидзе на вопрос ТАСС, успеют ли туроператоры начать отправку путешественников из России в Турцию с 22 июня.

Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Ранее Лайф сообщал, что кроме Турции с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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