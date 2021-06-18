Петросян показал фото с выступления и предложил ровесникам повторить свою странную позу

Юморист Евгений Петросян удивил зрителей физическими способностями вопреки преклонному возрасту. Как сообщает портал "Дни.ру" , на своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фото с выступления, на котором читает монолог в позе "пистолетик".

По словам артиста, выступать с поднятой ногой было непросто. Но на такой шаг он пошёл ради удовольствия зрителей. При этом Петросян бросил вызов ровесникам, призвав их сделать то же самое.