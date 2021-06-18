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Петросян показал фото с выступления и предложил ровесникам повторить свою странную позу

Своим поведением юморист привёл в восторг поклонников и доказал, что ещё может дать фору молодёжи.

18 июня, 17:16

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян удивил зрителей физическими способностями вопреки преклонному возрасту. Как сообщает портал "Дни.ру", на своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фото с выступления, на котором читает монолог в позе "пистолетик".

По словам артиста, выступать с поднятой ногой было непросто. Но на такой шаг он пошёл ради удовольствия зрителей. При этом Петросян бросил вызов ровесникам, призвав их сделать то же самое.

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"Очень тонизирует", — написал юморист.

Поклонники творчества Евгения Вагановича восхитились способностями кумира, отметив, что он способен дать фору молодёжи.

Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала на видео подросшего сына.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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