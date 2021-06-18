Петросян показал фото с выступления и предложил ровесникам повторить свою странную позу
Своим поведением юморист привёл в восторг поклонников и доказал, что ещё может дать фору молодёжи.
Фото © Instagram / petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян удивил зрителей физическими способностями вопреки преклонному возрасту. Как сообщает портал "Дни.ру", на своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фото с выступления, на котором читает монолог в позе "пистолетик".
По словам артиста, выступать с поднятой ногой было непросто. Но на такой шаг он пошёл ради удовольствия зрителей. При этом Петросян бросил вызов ровесникам, призвав их сделать то же самое.
"Очень тонизирует", — написал юморист.
Поклонники творчества Евгения Вагановича восхитились способностями кумира, отметив, что он способен дать фору молодёжи.
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