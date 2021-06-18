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"Гоняю чаёк, разгоняю жирок": Блогер Хованский рассказал в письме об условиях содержания в СИЗО

Он надеется, что по уголовному делу ему дадут штраф, а не более серьёзное наказание.

18 июня, 17:13
<p>Юрий Хованский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CBfhvT-jcYn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurykhovansky</a></p>

Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky

Находящийся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором рассказал о своём состоянии и заметил, что старается заниматься в камере. Об этом сообщает RT.

"Чувствую себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО. Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который ещё и могут отложить на два месяца", — написал блогер.

Хованский надеется, что ему дадут штраф по уголовному делу, а не более серьёзное наказание, и признался, что ему "очень уж хочется домой". Также блогер сообщил, что находится в камере не один, а с соседом, который "толковый и интеллигентный".

Хованский частично признал вину в оправдании терроризма

Хованский частично признал вину в оправдании терроризма

Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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