Находящийся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором рассказал о своём состоянии и заметил, что старается заниматься в камере. Об этом сообщает RT.

"Чувствую себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО. Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который ещё и могут отложить на два месяца", — написал блогер.

Хованский надеется, что ему дадут штраф по уголовному делу, а не более серьёзное наказание, и признался, что ему "очень уж хочется домой". Также блогер сообщил, что находится в камере не один, а с соседом, который "толковый и интеллигентный".