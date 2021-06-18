"Гоняю чаёк, разгоняю жирок": Блогер Хованский рассказал в письме об условиях содержания в СИЗО
Он надеется, что по уголовному делу ему дадут штраф, а не более серьёзное наказание.
Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky
Находящийся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором рассказал о своём состоянии и заметил, что старается заниматься в камере. Об этом сообщает RT.
"Чувствую себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО. Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который ещё и могут отложить на два месяца", — написал блогер.
Хованский надеется, что ему дадут штраф по уголовному делу, а не более серьёзное наказание, и признался, что ему "очень уж хочется домой". Также блогер сообщил, что находится в камере не один, а с соседом, который "толковый и интеллигентный".
Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.
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