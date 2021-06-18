НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

TikTok заблокировал ролик депутата про Бога и ЛГБТ

В комментарии Лайфу Александр Ильтяков заявил, что не хотел никого оскорблять, и принёс извинения тем, кого задели его слова.

18 июня, 17:19

Ролик депутата про Бога и ЛГБТ. Видео © TikTok

Депутат Госдумы Александр Ильтяков снял ролик, в котором процитировал Библию и обратил внимание, что в ней не содержится слов о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации. Парламентарий опубликовал его в "Тиктоке", однако соцсеть удалила видео после жалоб пользователей.

"И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Но не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок", — говорит Ильтяков в ролике.

В комментарии Лайфу депутат заявил, что не понял причин блокировки видео, ведь он не оскорблял в нём людей и не разжигал какого-то неприятия к кому-то, назвав подобное недопустимой для себя вещью.

"Все люди — уважаемые члены нашего общества, независимо от конфессии и прочего. Кто там мама, кто папа — неважно. Я говорил как раз словами Библии, это Священное Писание", — заявил Ильтяков.

"Кунсткамера с человеческими мерзостями": Лещенко обрушился на российский шоубиз после скандальной Премии Муз-ТВ

"Кунсткамера с человеческими мерзостями": Лещенко обрушился на российский шоубиз после скандальной Премии Муз-ТВ

Парламентарий также уточнил, что не собирался никого оскорблять, и принёс извинения тем, кого задели его слова.

Ранее экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина объяснила Филиппу Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки", сказанные после церемонии награждения Премии Муз-ТВ. Практически напрямую она назвала Даву, бывшего жениха Бузовой, извращенцем, моральным уродом и паразитом и заявила, что "короля эстрады" не боится.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков

сегодня в 16:23

Последняя молитва в Пещере ужаса: что нашли в Иудейской пустыне, где умирали восставшие против Рима евреи

19 марта, 21:40

В АТОР раскрыли, когда первые организованные туристы смогут отправиться в Турцию

сегодня в 17:23

Максимальное количество зрителей в театрах и концертных залах в Москве снизили до тысячи

сегодня в 17:36

Петросян показал фото с выступления и предложил ровесникам повторить свою странную позу

сегодня в 17:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1