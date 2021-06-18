TikTok заблокировал ролик депутата про Бога и ЛГБТ

Ролик депутата про Бога и ЛГБТ. Видео © TikTok

Депутат Госдумы Александр Ильтяков снял ролик, в котором процитировал Библию и обратил внимание, что в ней не содержится слов о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации. Парламентарий опубликовал его в "Тиктоке", однако соцсеть удалила видео после жалоб пользователей.

"И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Но не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок", — говорит Ильтяков в ролике.

В комментарии Лайфу депутат заявил, что не понял причин блокировки видео, ведь он не оскорблял в нём людей и не разжигал какого-то неприятия к кому-то, назвав подобное недопустимой для себя вещью.

"Все люди — уважаемые члены нашего общества, независимо от конфессии и прочего. Кто там мама, кто папа — неважно. Я говорил как раз словами Библии, это Священное Писание", — заявил Ильтяков.

Парламентарий также уточнил, что не собирался никого оскорблять, и принёс извинения тем, кого задели его слова.