В Великобритании поставили условие для встречи Путина и Джонсона
По словам министра обороны страны, Лондон не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © ТАСС / EPA
Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным возможна, если Москва поменяет линию своего поведения. Об этом заявил глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.
"Шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, будет сделан, мы на это надеемся. Однако это произойдёт после совершения определённых действий [Россией]", — сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News, отметив, что Лондон всё ещё фиксирует злонамеренные действия со стороны Москвы.
Он добавил, что Джонсон готов к любым встречам и Британия не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".
Напомним, ранее с похожим заявлением выступил сам Джонсон. Глава британского правительства выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако оговорился, что для этого Москве нужно "изменить манеру поведения".
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