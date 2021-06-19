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В Великобритании поставили условие для встречи Путина и Джонсона

По словам министра обороны страны, Лондон не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".

18 июня, 22:42
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © ТАСС / EPA</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © ТАСС / EPA

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным возможна, если Москва поменяет линию своего поведения. Об этом заявил глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

"Шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, будет сделан, мы на это надеемся. Однако это произойдёт после совершения определённых действий [Россией]", — сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News, отметив, что Лондон всё ещё фиксирует злонамеренные действия со стороны Москвы.

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Он добавил, что Джонсон готов к любым встречам и Британия не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".

Напомним, ранее с похожим заявлением выступил сам Джонсон. Глава британского правительства выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако оговорился, что для этого Москве нужно "изменить манеру поведения".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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