США подготовили для Украины резервные средства помощи на случай "вторжения России"

Соединённые Штаты готовы предоставить Украине резервные средства помощи на случай "вторжения туда России". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы подготовили резервные средства на случай дальнейшего (в Вашингтоне и Киеве считают, что РФ якобы участвует в конфликте в Донбассе. — Прим. Лайфа) вторжения России на Украину", — заявила Псаки на брифинге.