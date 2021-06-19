США подготовили для Украины резервные средства помощи на случай "вторжения России"
Ранее в Вашингтоне сообщили, что предоставили 150 миллионов долларов военной помощи, в том числе летального характера.
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Соединённые Штаты готовы предоставить Украине резервные средства помощи на случай "вторжения туда России". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы подготовили резервные средства на случай дальнейшего (в Вашингтоне и Киеве считают, что РФ якобы участвует в конфликте в Донбассе. — Прим. Лайфа) вторжения России на Украину", — заявила Псаки на брифинге.
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Также представитель американской администрации опровергла сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы заморозил военную помощь Незалежной. Псаки назвала это абсурдом и отметила, что США уже предоставили Украине всю выделенную Конгрессом США сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности, в том числе летального характера.
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