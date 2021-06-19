НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

США подготовили для Украины резервные средства помощи на случай "вторжения России"

Ранее в Вашингтоне сообщили, что предоставили 150 миллионов долларов военной помощи, в том числе летального характера.

18 июня, 22:25

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты готовы предоставить Украине резервные средства помощи на случай "вторжения туда России". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы подготовили резервные средства на случай дальнейшего (в Вашингтоне и Киеве считают, что РФ якобы участвует в конфликте в Донбассе. — Прим. Лайфа) вторжения России на Украину", — заявила Псаки на брифинге.

"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

Также представитель американской администрации опровергла сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы заморозил военную помощь Незалежной. Псаки назвала это абсурдом и отметила, что США уже предоставили Украине всю выделенную Конгрессом США сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности, в том числе летального характера.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Псаки назвала абсурдом сообщения о заморозке американской военной помощи Украине

сегодня в 22:14

Володин счёл украинские санкции против Чемезова признанием его "оружейником года"

сегодня в 21:49

В Польше опровергли масштабную кибератаку, в которой поспешили обвинить Россию

сегодня в 21:43

Власти Москвы назвали сроки плановой госпитализации только вакцинированным

сегодня в 22:00

Её любимым оружием были нож, верёвка и утюг: "крымская бестия" Светлана Надьярная уходила от правосудия

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1