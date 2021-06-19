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Регион
Опубликовано 19 июня 2021, 00:49

Володин счёл украинские санкции против Чемезова признанием его "оружейником года"

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что ограничительные меры против главы "Ростеха" уже вводились два года назад.

Введение Украиной санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года". Об этом в своём телеграм-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что ограничительные меры против Чемезова уже вводились два года назад, а новые свидетельствуют об эффективной работе корпорации, которую тот возглавляет.

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"Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "Оружейник года". Действительно, Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова", — отметил Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, признание этого главой государства, считающего Россию врагом, говорит об эффективности и конкурентности "Ростеха" в целом, а Чемезова в частности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что СНБО ввёл санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Также ограничения коснулись бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

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Иван Косицын
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