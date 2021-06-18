Зеленский объявил о санкциях против главы "Ростеха" Чемезова
Также Украина ввела ограничительные меры в отношении зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова и двух местных бизнесменов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе санкций против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, написал лидер Незалежной в своём телеграм-канале.
"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций против Фирташа Д.В., Фукса П.Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.", — заявил Зеленский.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против бизнесмена Дмитрия Фирташа вводятся из-за того, что его предприятия титановой отрасли якобы снабжали сырьём военные предприятия России. Ограничительные меры в отношении Фукса обусловлены тем, что его компания "Голден деррик", по мнению Киева, незаконно получала лицензии на добычу углеводородов на Украине.
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Также украинские власти продлили санкции, введённые 21 июня 2018 года. По некоторым данным, в список может входить около 2,5 тысячи физических и юридических лиц.
Кроме того, на заседании СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины и в тайном режиме рассмотрел вопрос военно-технического сотрудничества страны с другими государствами.
Ранее Совбез Украины ввёл санкции против киевского филиала Россотрудничества и десяти российских компаний.
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