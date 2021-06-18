Зеленский объявил о санкциях против главы "Ростеха" Чемезова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе санкций против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, написал лидер Незалежной в своём телеграм-канале.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций против Фирташа Д.В., Фукса П.Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.", — заявил Зеленский.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против бизнесмена Дмитрия Фирташа вводятся из-за того, что его предприятия титановой отрасли якобы снабжали сырьём военные предприятия России. Ограничительные меры в отношении Фукса обусловлены тем, что его компания "Голден деррик", по мнению Киева, незаконно получала лицензии на добычу углеводородов на Украине.

Также украинские власти продлили санкции, введённые 21 июня 2018 года. По некоторым данным, в список может входить около 2,5 тысячи физических и юридических лиц.

Кроме того, на заседании СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины и в тайном режиме рассмотрел вопрос военно-технического сотрудничества страны с другими государствами.