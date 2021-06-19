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В Польше опровергли масштабную кибератаку, в которой поспешили обвинить Россию

Выяснилось, что электронную почту и аккаунты в соцсетях главы канцелярии премьер-министра страны взломал человек из его окружения, а не мифические российские хакеры.

18 июня, 21:43
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Масштабной кибератаки на польских политиков со стороны России, в ходе которой хакеры якобы заполучили материалы из почтового ящика главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, на самом деле не было. Об этом пишет газета Wyborcza со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик несколько дней назад заявил о взломе своей электронной почты и профилей в соцсетях. Позднее данные оттуда появились в "Телеграме". В результате премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Качиньский созвали закрытое заседание сейма, на котором приписали взлом "хакерам, действовавшим с территории РФ".

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По данным газеты, Агентство внутренней безопасности провело расследование, в ходе которого удалось установить, что данные из почтового ящика Дворчика попали в Сеть от человека из его ближайшего окружения, который знал пароли. Злоумышленник, взломавший почту главы канцелярии, скорее всего, сделал это из-за конфликта, причём необязательно политического.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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