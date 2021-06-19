СМИ узнали о планах Минтранса верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

Министерство транспорта потребовало, чтобы российские авиакомпании обеспечили возможность авторизовываться на своих онлайн-сервисах с помощью сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

Отмечается, что такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о прививках пассажиров должны браться с портала госуслуг.

Также, по данным СМИ, Минцифры сообщило Минтрансу, что новые правила могут быть распространены на все виды транспорта.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что такие обсуждения действительно имеют место быть. Впрочем, окончательного решения ещё не принято.