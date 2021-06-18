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В Крыму для вакцинированных туристов планируют ввести бонусы

Дополнительные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Крыму не введены, на сегодняшний день у туристического сезона угроз нет, заявил министр курортов и туризма региона.

18 июня, 20:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Въезжающие в Крым туристы, привитые от коронавируса, могут получить преференции. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в эфире телеканала РБК.

"Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных — может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим", — сказал министр.

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По словам Волченко, дополнительные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Крыму не вводились, но это возможно, так как главное — безопасность отдыхающих. Однако на сегодняшний день у туристического сезона угроз нет, заключил министр.

Ранее Лайф писал о том, что будет с курортным сезоном на Чёрном море.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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