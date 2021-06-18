БССФ: В УЕФА сообщили об отмене всех мероприятий под своей эгидой в Белоруссии
По некоторым данным, это может быть связано с задержанием сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
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УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщает оппозиционный Фонд спортивной солидарности страны (БССФ) со ссылкой на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Ламуро.
"Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Белоруссии, не состоятся", — заявили в фонде.
Там добавили, что Ламуро выразил личную солидарность со спортсменами, которые "борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений".
Причины такого решения УЕФА не называются, однако, по данным оппозиционных СМИ, это может быть связано с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair и задержанием сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Таким образом, белорусские клубы будут вынуждены провести матчи еврокубков на нейтральных полях.
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