Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

В стартовом составе сборной Хорватии вышел защитник "Зенита" Деян Ловрен. Матч первого тура против Англии (0:1) он пропустил из-за травмы. В середине второго тайма на замену вышли хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич и чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал.

Счет был открыт на 37-й минуте. Ловрен в своей штрафной в верховой борьбе локтем разбил нос лидеру атак сборной Чехии Патрику Шику. Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам Шик.

Для Патрика гол стал третьим на Евро-2020. Он единолично возглавил список лучших бомбардиров первенства.

В самом начале второго тайма вице-чемпионы мира восстановили равенство на табло. Иван Перишич получил передачу от Андрея Крамарича на грани офсайда, ворвался в штрафную по левому флангу и обводящим ударом поразил дальний угол ворот сборной Чехии.

Чехи набрали четыре очка и единолично возглавили турнирную таблицу группы D. У англичан — три балла, у хорватов — одно, у шотландцев — ни одного.