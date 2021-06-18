National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО
Автор статьи отмечает, что через этот регион все страны совершают многочисленные вылеты, проверяя время реакции оппонента.
Фото © ТАСС / Национальный центр управления обороной РФ
Местом воздушного боя между российскими Военно-воздушными силами (ВВС) и силами НАТО в случае конфликта может стать Балтийское море. Об этом в статье для журнала The National Interest заявил военный аналитик Тревор Филсет.
"Балтийское море может стать одним из главных воздушных театров любого будущего конфликта между Россией и НАТО, все страны совершают многочисленные вылеты через международное воздушное пространство над ним, проверяя время реакции оппонента", — отмечается в материале.
Филсет добавил, что Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. При этом последние три страны являются членами Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря, в ходе которого на отдельных участках их сопровождали истребители Дании, Италии и Швеции. Позже МИД Литвы выразил России протест из-за пролёта самолётов над Балтикой.
Комментариев: 0