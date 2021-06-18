НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

Автор статьи отмечает, что через этот регион все страны совершают многочисленные вылеты, проверяя время реакции оппонента.

18 июня, 20:36
<p>Фото © ТАСС / Национальный центр управления обороной РФ</p>

Фото © ТАСС / Национальный центр управления обороной РФ

Местом воздушного боя между российскими Военно-воздушными силами (ВВС) и силами НАТО в случае конфликта может стать Балтийское море. Об этом в статье для журнала The National Interest заявил военный аналитик Тревор Филсет.

"Балтийское море может стать одним из главных воздушных театров любого будущего конфликта между Россией и НАТО, все страны совершают многочисленные вылеты через международное воздушное пространство над ним, проверяя время реакции оппонента", — отмечается в материале.

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Премьер Эстонии назвала Россию самой большой угрозой для НАТО

Филсет добавил, что Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. При этом последние три страны являются членами Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря, в ходе которого на отдельных участках их сопровождали истребители Дании, Италии и Швеции. Позже МИД Литвы выразил России протест из-за пролёта самолётов над Балтикой.

В США рассказали о плане НАТО по "сокрушению" России

В США рассказали о плане НАТО по "сокрушению" России

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин наградил разработчиков российской вакцины от коронавируса "Ковивак"

сегодня в 19:32

Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы

11 июня, 20:49

Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений

сегодня в 20:47

Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 11

сегодня в 20:56

Историческое противостояние: Сборная Шотландии прервала победную серию Англии в матче Евро-2020

сегодня в 20:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1