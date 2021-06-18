National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

Местом воздушного боя между российскими Военно-воздушными силами (ВВС) и силами НАТО в случае конфликта может стать Балтийское море. Об этом в статье для журнала The National Interest заявил военный аналитик Тревор Филсет.

"Балтийское море может стать одним из главных воздушных театров любого будущего конфликта между Россией и НАТО, все страны совершают многочисленные вылеты через международное воздушное пространство над ним, проверяя время реакции оппонента", — отмечается в материале.