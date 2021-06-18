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В Перу автобус рухнул в 200-метровое ущелье, 27 человек погибло

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

18 июня, 19:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DiarioElPeruano/status/1405944939146616835/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DiarioElPeruano</a></p>

Фото © Twitter / DiarioElPeruano

18 июня на юге Перу в результате катастрофы пассажирского автобуса погибло 27 человек, а ещё 13 получили тяжёлые травмы. Как сообщает издание Diario El Peruano, в аварию попали работники горнодобывающей компании Hochschild Mining.

Трагедия произошла, когда автобус вёз рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. По дороге транспортное средство сорвалось в 200-метровое ущелье. Не исключено, что это водитель не справился с управлением. По факту ДТП начато расследование.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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