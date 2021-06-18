В Перу автобус рухнул в 200-метровое ущелье, 27 человек погибло

18 июня на юге Перу в результате катастрофы пассажирского автобуса погибло 27 человек, а ещё 13 получили тяжёлые травмы. Как сообщает издание Diario El Peruano, в аварию попали работники горнодобывающей компании Hochschild Mining.

Трагедия произошла, когда автобус вёз рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. По дороге транспортное средство сорвалось в 200-метровое ущелье. Не исключено, что это водитель не справился с управлением. По факту ДТП начато расследование.