Путин наградил разработчиков российской вакцины от коронавируса "Ковивак"
Также глава государства наградил орденом Почёта директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Сотрудники центра имени Чумакова, участвовавшие в создании и налаживании производства вакцины от коронавируса "Ковивак", награждены почётной грамотой президента РФ. Распоряжение Владимира Путина об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Грамотой награждены восемь человек, среди которых — директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов, руководитель группы доклинических испытаний и трансфера технологий Лилия Антонова, руководитель группы ферментации и культивирования Юрий Ивин, глава группы процессов очистки и формуляции готовых лекарственных форм Анастасия Ковпак.
Отметим, что ещё почти четырём десяткам сотрудников центра была объявлена благодарность президента России. Кроме того, Путин наградил за большой вклад в борьбу с пандемией ковида сотни врачей, медсестёр и других медработников из разных регионов страны.
Награды от российского лидера также удостоился директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди. Глава государства вручил ему орден Почёта за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, были отмечены и другие работники центра.
Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку составляет 4330 рублей. В московские медучреждения вакцина поступила 1 июня.
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