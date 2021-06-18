Путин наградил разработчиков российской вакцины от коронавируса "Ковивак"

Сотрудники центра имени Чумакова, участвовавшие в создании и налаживании производства вакцины от коронавируса "Ковивак", награждены почётной грамотой президента РФ. Распоряжение Владимира Путина об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Грамотой награждены восемь человек, среди которых — директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов, руководитель группы доклинических испытаний и трансфера технологий Лилия Антонова, руководитель группы ферментации и культивирования Юрий Ивин, глава группы процессов очистки и формуляции готовых лекарственных форм Анастасия Ковпак.

Отметим, что ещё почти четырём десяткам сотрудников центра была объявлена благодарность президента России. Кроме того, Путин наградил за большой вклад в борьбу с пандемией ковида сотни врачей, медсестёр и других медработников из разных регионов страны.