В центре Ялты местные жители во время потопа выловили огромного осётра. Очевидцы удивились такому улову и решили сфотографировать и снять на видео мужчин с большой рыбой.

На кадрах видно, что двое молодых людей несут по затопленной улице огромного осётра. Судя по всему, рыба была достаточно тяжёлой, поскольку мужчины тащили её вдвоём.

Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу. В ответ один из "рыбаков" отметил, что достал её на улицах Ялты среди затонувших машин.