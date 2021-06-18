"Ютуб" ваш": Жители Ялты выловили огромного осётра в центре города во время наводнения
Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу. В ответ один из "рыбаков" отметил, что достал её на улицах Ялты среди затонувших машин.
Кадр видео из YouTube / Krik Fishing — Светлицкий Сергей
В центре Ялты местные жители во время потопа выловили огромного осётра. Очевидцы удивились такому улову и решили сфотографировать и снять на видео мужчин с большой рыбой.
На кадрах видно, что двое молодых людей несут по затопленной улице огромного осётра. Судя по всему, рыба была достаточно тяжёлой, поскольку мужчины тащили её вдвоём.
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Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу. В ответ один из "рыбаков" отметил, что достал её на улицах Ялты среди затонувших машин.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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