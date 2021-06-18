"Черепахи не умеют плавать": В Ялте полностью затопило крокодиляриум с сотнями обитателей
Он находится в непосредственной близости от одной из рек, которая вышла из берегов.
Фото © Instagram / yalta_croco
Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами и другими обитателями был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел. Несмотря на ЧП, рептилии были спасены, рассказал владелец питомника Виктор Жиленко.
"Слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", — сказал он РИА "Новости".
Жиленко добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока не известно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Здание было залито водой полностью, "до потолка", поскольку находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.
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