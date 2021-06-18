НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Черепахи не умеют плавать": В Ялте полностью затопило крокодиляриум с сотнями обитателей

Он находится в непосредственной близости от одной из рек, которая вышла из берегов.

18 июня, 17:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yalta_croco/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yalta_croco</a></p>

Фото © Instagram / yalta_croco

Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами и другими обитателями был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел. Несмотря на ЧП, рептилии были спасены, рассказал владелец питомника Виктор Жиленко.

"Слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", — сказал он РИА "Новости".

Жиленко добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока не известно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Здание было залито водой полностью, "до потолка", поскольку находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.

Унесло потоком: Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

Унесло потоком: Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка пошла на крокодила с голыми руками, чтобы спасти сестру-близняшку из его хищной пасти

9 июня, 07:56

Вода ушла с центральных улиц затопленной Ялты

сегодня в 15:43

Вырванные деревья и разбитые машины: Лайф снял на видео последствия мощного наводнения в Ялте

сегодня в 17:10

Гинцбург назвал возможные сроки начала вакцинации беременных от ковида

сегодня в 17:55

Боевая ничья: Сборные Чехии и Хорватии поделили очки на Евро-2020

сегодня в 17:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1