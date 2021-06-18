Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами и другими обитателями был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел. Несмотря на ЧП, рептилии были спасены, рассказал владелец питомника Виктор Жиленко.

"Слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", — сказал он РИА "Новости".

Жиленко добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока не известно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Здание было залито водой полностью, "до потолка", поскольку находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.