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Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений

Также там в очередной раз заявили, что не могут реализовать достигнутые в 2015 году договорённости.

18 июня, 20:47
<p>Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Фото © ТАСС / Александр Река

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями Донбасса российских паспортов является "фундаментальной вещью" для пересмотра Минских соглашений.

"Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тысяч паспортов, выданных РФ <...> это повод для того, чтобы начинать переговоры", — приводит его слова УНИАН.

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Как и накануне, Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в текущем виде.

Ранее стало известно, что в Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России. При этом в Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года. Первые документы были выданы 14 июня 2019 года.

На Украине окрестили "недогражданами" жителей Донбасса с российскими паспортами

На Украине окрестили "недогражданами" жителей Донбасса с российскими паспортами

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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