Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями Донбасса российских паспортов является "фундаментальной вещью" для пересмотра Минских соглашений.

"Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тысяч паспортов, выданных РФ <...> это повод для того, чтобы начинать переговоры", — приводит его слова УНИАН.

Как и накануне, Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в текущем виде.