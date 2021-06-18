Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений
Также там в очередной раз заявили, что не могут реализовать достигнутые в 2015 году договорённости.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями Донбасса российских паспортов является "фундаментальной вещью" для пересмотра Минских соглашений.
"Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тысяч паспортов, выданных РФ <...> это повод для того, чтобы начинать переговоры", — приводит его слова УНИАН.
Как и накануне, Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в текущем виде.
Ранее стало известно, что в Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России. При этом в Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года. Первые документы были выданы 14 июня 2019 года.
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