Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 0:0. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе. У англичан в его начале был шанс отличиться, когда Джон Стоунс после подачи с углового в высоченном прыжке пробил в штангу, сбив капли дождя с каркаса ворот. В составе шотландцев опасным ударом отметился Стивен О'Доннелл, голкиперу родоначальников футбола Джордану Пикфорду пришлось демонстрировать чудеса реакции.

После перерыва команды продолжили вести отчаянную борьбу на каждом участке поля. При этом опасных моментов у ворот было совсем не много. Ближе к голу были шотландцы. В одном из эпизодов защитник хозяев Рис Джеймс выбил мяч после удара Линдона Дайкса с разворота.

Нынешняя встреча стала 115-й в истории противостояния команд. На счету сборной Англии на данный момент 48 побед, шотландцы выиграли 41 раз, еще 26 матчей завершились вничью.

Матч сборных Англии и Шотландии, сыгранный в 1872 году, ФИФА признает первой официальной международной встречей на уровне сборных. Та игра игра, состоявшаяся в Глазго завершилась вничью (0:0).

Сборная Шотландии прервала победную серию англичан. Ранее подопечные Гарета Саутгейта выиграли семь матчей подряд.

После двух туров в группе D по четыре очка набрали команды Чехии и Англии. У сборных Хорватии и Шотландии — по одному баллу.