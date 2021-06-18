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Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 11

В пунктах временного размещения находится более 300 человек.

18 июня, 20:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Ялте число пострадавших от наводнения выросло до 11. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший", — приводит её слова ТАСС.

Павленко добавила, что в пунктах временного размещения находится более 300 человек, подтоплено свыше 70 домов.

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"Переселяем людей, которые нуждаются в этом. Очень много волонтёров работают", — подчеркнула глава города.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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