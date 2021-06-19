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В Петербурге полиция задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации

За несколько дней в Северной столице выявили пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города.

18 июня, 21:17

В Петербурге полиция задержала торговцев "отрицательными тестами" на ковид и поддельными сертификатами о вакцинации. Видео предоставлено Лайфу

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"17 и 18 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь связанными с коронавирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города", — отметили в полиции.

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Там добавили, что продавцы предлагали гражданам купить сертификаты о прививках, отрицательные тесты на ковид и справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за фальшивку составляла примерно 2500 рублей. Заказ поддельных документов чаще всего осуществлялся через Интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее установленную сумму передавал фиктивную медицинскую справку.

В ведомстве рассказали, что в Калининском районе Петербурга была задержана иномарка, в багажнике которой находились бланки медицинских документов и печати медучреждений. Продавец подделок признался в причастности к "нелегальному бизнесу". Кроме того, полицейские с поличным задержали трёх курьеров, которые свою вину отрицают, заявляя, что не знали о содержимом конвертов, которые передавали.

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"В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение", — уточнили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых в том числе содержалась информация о продаже сертификатов о вакцинации от ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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