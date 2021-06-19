Укол без пациента: Как устроен теневой рынок сертификатов о вакцинации от ковида

Власти Москвы и области первыми в стране объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это работники сферы досуга, красоты, торговли, питания, финансовых услуг, ЖКХ, энергетики, образования, здравоохранения, социальной защиты и транспорта, включая такси. Чиновники рассчитывают привить к середине августа не менее 60% таких граждан. В свою очередь организации и индивидуальные предприниматели обязаны отчитаться о ходе вакцинации персонала. За неисполнение предусмотрена ответственность: ипэшников оштрафуют на 30–50 тыс. рублей, юридические лица — на 100–300 тыс. В случае повторных нарушений грозит штраф до миллиона рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток. Мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал специальную информационную систему контроля за прививочной кампанией. Она заработает в столице до 1 июля.

Как получить бесплатную вакцину. © mos.ru

Не все работники, попадающие в категорию обязательной вакцинации, горят желанием прививаться. Отказники уже ищут способы, как исполнить предписание начальства и остаться на работе, но при этом избежать укола. Именно для них появилось предложение на теневом рынке поддельных документов. Впервые Лайф писал об этом ещё в мае.

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Достаточно ввести в Сеть поисковый запрос о покупке сертификата о прохождении вакцинации, как выскочит десяток предложений. Торговцы фальшивками в рекламе поясняют, что якобы они просто помогают людям экономить время и нервы. Кроме того, такие "помощники" гарантируют, что документ ничем не отличается от тех, что выдаются при реальной вакцинации.

Продажа фальшивых сертификатов ведётся настолько активно, что продавцы в буквальном смысле борются за клиентов, предлагая удобный сервис. В частности, действует бесплатная доставка документа прямо домой. Стоимость справки колеблется в зависимости от регионов. Например, в Москве — около двух-трёх тысяч рублей. Оплата осуществляется онлайн-переводом либо курьеру наличными.

Независимый эксперт по фотовидеотехническим исследованиям, графике и документам Юрий Макеев специально для Лайфа проанализировал одну из подобных подделок и сравнил с настоящим сертификатом. Чтобы понять, где реальный документ, а где фальшивка, ему потребовалось менее минуты.

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— Вот реальный штамп со смещением, с оттиском. А вот фальшивка — напечатана на струйном принтере, ровненькая, чёткая печать. С какого-то документа взята, — отметил эксперт.

Но главное отличие подделки от настоящего документа другое. Согласно процедуре вакцинации, необходимо сделать две прививки с разницей в 21 день. Соответственно, будут использоваться препараты из разных партий, скорее всего, уколы осуществят разные врачи. Но в поддельном сертификате была указана одна и та же серия партии вакцины, а все поля заполнены одним почерком. Это станет ясно при первой же проверке.

Пациент не нужен

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Пока что речь шла о дешёвых подделках, но есть и другой уровень. Некоторые торговцы предлагают купить сертификат, проведённый через официальный реестр граждан, получивших прививку от коронавируса. При этом никакого укола человеку не делают. Два подобных предложения корреспондент Лайфа нашёл в так называемом Даркнете. Цены — от 36 тысяч рублей.

— От вас потребуется: ФИО, ДР, адрес регистрации и ОМС, привязанный к порталу госуслуг, — рекламирует свой товар анонимный продавец. — Мы не делаем сертификат задним числом. Когда обращаетесь, то считайте, что пришли к врачу. Вы сразу можете зайти на сайт госуслуг и увидеть там то, что вакцинировались. По истечении 21-дневного срока вы увидите вторую вакцинацию.

В Даркнете контролируют продавцов. Каждая покупка заканчивается отзывом клиентов. Судя по их тональности, все покупатели получили то, что хотели. Можно подсчитать, что в одном магазине купили сертификат с проводкой пока всего с десяток человек. К слову, те же подпольные точки продают аптечные рецепты и справки от нарколога. Ощущение, что за ними стоят медики. Источник Лайфа в медицинской сфере лишь подтвердил догадки.

— У них есть свой человек в клинике, где делают прививки. Он проводит всю процедуру вакцинации, только без пациента. Открывает ампулу, выливает раствор и утилизирует. Начальство может не знать об этом либо смотреть сквозь пальцы или быть в доле, — говорит собеседник Лайфа. — Даже имея самые минимальные связи во врачебной среде, сделать "прививку без укола" не проблема. Среди самих медиков есть люди, кто "привился" таким же образом.

Под видом потенциального клиента Лайф пообщался с одним из столичных медиков, кто оказывает такую услугу.

— От кого вы? Поняла. Возьмём 20 тысяч рублей. Выплата двумя траншами на "киви-кошелёк", — пояснила женщина. Она призналась, что этот канал работает только для своих.

Чем грозит?

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Последствия, к которым может привести использование и даже хранение поддельных медицинских документов, коснутся как покупателя, так и продавца. В обоих случаях им придётся отвечать перед законом.