Власти Москвы назвали сроки плановой госпитализации только вакцинированным

Плановая госпитализация только привитым от коронавируса москвичам является вынужденной мерой и будет действовать только около месяца. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

"Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряжённой и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим. В столице принимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в том числе проводится массовая вакцинация", — отметили в Депздраве.

Там добавили, что новые меры направлены исключительно на защиту пациентов от коронавируса, а горожане с противопоказаниями к вакцинации будут получать помощь в обычном порядке.