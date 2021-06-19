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Власти Москвы назвали сроки плановой госпитализации только вакцинированным

В столичном Депздраве подчеркнули, что новые меры направлены исключительно на защиту пациентов от коронавируса.

18 июня, 22:00

Фото © ТАСС / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Плановая госпитализация только привитым от коронавируса москвичам является вынужденной мерой и будет действовать только около месяца. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

"Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряжённой и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим. В столице принимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в том числе проводится массовая вакцинация", отметили в Депздраве.

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Там добавили, что новые меры направлены исключительно на защиту пациентов от коронавируса, а горожане с противопоказаниями к вакцинации будут получать помощь в обычном порядке.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве плановую помощь в больницах временно будут оказывать только привитым пациентам. Связаны новые меры с тем, что из городских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Исключение — больные с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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