Псаки назвала абсурдом сообщения о заморозке американской военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о заморозке многомиллионной военной помощи Украине. Ранее об этом заявило издание Politico.

Псаки отметила, что Вашингтон уже предоставил Киеву всю выделенную Конгрессом США сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности. Кроме того, США подготовили резервные средства помощи Незалежной на случай "вторжения России".