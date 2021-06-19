Псаки назвала абсурдом сообщения о заморозке американской военной помощи Украине
Представитель Белого дома отметила, что Вашингтон уже предоставил Киеву всю выделенную Конгрессом США сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности.
Фото © ТАСС / AP
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о заморозке многомиллионной военной помощи Украине. Ранее об этом заявило издание Politico.
Псаки отметила, что Вашингтон уже предоставил Киеву всю выделенную Конгрессом США сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности. Кроме того, США подготовили резервные средства помощи Незалежной на случай "вторжения России".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом временно заморозил пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов. Журналисты утверждали, что это произошло из-за отвода российских войск от западных границ и в связи с саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
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