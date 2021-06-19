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Губернатор Новгородской области в третий раз вакцинировался от коронавируса

Андрей Никитин отметил, что важно поддерживать высокий уровень антител, чтобы обезопасить организм от новых штаммов ковида.

18 июня, 22:52
<p>Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © ТАСС / Лысцева Марина</p>

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал третью прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня сделал третью прививку от CoViD-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода", написал Никитин.

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Губернатор добавил, что важно поддерживать высокий уровень антител, чтобы обезопасить организм от новых штаммов ковида, и призвал всех беречь своё здоровье.

Ранее Лайф писал о том, что губернатор Подмосковья сделал уже третью прививку от ковида.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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