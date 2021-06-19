Губернатор Новгородской области в третий раз вакцинировался от коронавируса

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал третью прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня сделал третью прививку от CoViD-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода", — написал Никитин.

Губернатор добавил, что важно поддерживать высокий уровень антител, чтобы обезопасить организм от новых штаммов ковида, и призвал всех беречь своё здоровье.