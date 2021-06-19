Белоруссия отказалась принимать самолёты с Украины

Минск не будет принимать самолёты с Украины в ответ на закрытие Киевом воздушного пространства для белорусских самолётов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует телеграм-канал "Пул Первого".

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты", — объявил глава государства.