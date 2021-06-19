Белоруссия отказалась принимать самолёты с Украины
В Киеве ранее запретили выполнять полёты в воздушном пространстве республики после инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске.
Фото © Стрингер / ТАСС
Минск не будет принимать самолёты с Украины в ответ на закрытие Киевом воздушного пространства для белорусских самолётов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует телеграм-канал "Пул Первого".
"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты", — объявил глава государства.
Напомним, что Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая. Украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Госпогранслужба также поручила прекратить оформление пассажиров, следующих в соседнюю республику или из неё, на таможенных пунктах аэропортов.
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