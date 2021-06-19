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Сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" Слава Сэ умер от коронавируса

Писателю было 52 года. Наибольшую известность он получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник".

19 июня, 09:53
<p>Слава Сэ. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/kogdaytonet4erepaxa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Слава Сэ и окрестности</a></p>

Слава Сэ. Фото © "ВКонтакте" / Слава Сэ и окрестности

Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер от коронавируса. Об этом сообщается на его странице в соцсетях.

"Чуда не произошло. Слава ушёл. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль", — написала певица Эльмира Галеева на своей странице в "Фейсбуке".

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Писателю было 52 года. Отметим, что 10 июня в соцсетях автора сообщалось о том, что Слава Сэ находится в реанимации с тяжелейшей формой коронавируса.

Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Латвии. Закончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. Некоторое время работал сантехником. Свою писательскую карьеру он начал с заметок в "Живом журнале", а наибольшую известность получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник". Также известен как сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" и мультфильма "Три богатыря: ход конем".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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