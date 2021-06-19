Сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" Слава Сэ умер от коронавируса
Писателю было 52 года. Наибольшую известность он получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник".
Слава Сэ. Фото © "ВКонтакте" / Слава Сэ и окрестности
Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер от коронавируса. Об этом сообщается на его странице в соцсетях.
"Чуда не произошло. Слава ушёл. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль", — написала певица Эльмира Галеева на своей странице в "Фейсбуке".
Писателю было 52 года. Отметим, что 10 июня в соцсетях автора сообщалось о том, что Слава Сэ находится в реанимации с тяжелейшей формой коронавируса.
Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Латвии. Закончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. Некоторое время работал сантехником. Свою писательскую карьеру он начал с заметок в "Живом журнале", а наибольшую известность получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник". Также известен как сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" и мультфильма "Три богатыря: ход конем".
Ранее Лайф рассказывал, что актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет. Он исполнил более 20 ролей в Театре Российской армии и снялся в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених" и "Оптимисты".
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