Меркель назвала поводом для стыда для немцев день начала Великой Отечественной войны
По словам канцлера, ФРГ стремится сохранить память о том, что произошло в годы Второй мировой ради миллионов жертв войны и их потомков.
Фото © ТАСС / AXEL SCHMIDT / POOL
"Поводом для стыда" для немцев является день нападения нацистской Германии на СССР. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём еженедельном подкасте, размещённом на сайте федерального правительства.
"22 июня — годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда", — объяснила Меркель.
По словам канцлера, немцы благодарны народам бывшего СССР, которые, несмотря на произошедшее в ходе войны, примирились с Германией. Отдельно она отметила вклад экс-президента СССР Михаила Горбачёва, который помог ФРГ и ГДР объединиться.
"ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов. Сюда относится сохранение памяти о том, что произошло. Нельзя об этом забывать. Мы обязаны это делать ради миллионов жертв и их потомков", — подчеркнула Меркель.
Напомним, Ангела Меркель ранее назвала Россию большим соседом и призвала ЕС к диалогу с ней. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.
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