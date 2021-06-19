Меркель назвала поводом для стыда для немцев день начала Великой Отечественной войны

"Поводом для стыда" для немцев является день нападения нацистской Германии на СССР. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём еженедельном подкасте, размещённом на сайте федерального правительства.

"22 июня — годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда", — объяснила Меркель.

По словам канцлера, немцы благодарны народам бывшего СССР, которые, несмотря на произошедшее в ходе войны, примирились с Германией. Отдельно она отметила вклад экс-президента СССР Михаила Горбачёва, который помог ФРГ и ГДР объединиться.

"ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов. Сюда относится сохранение памяти о том, что произошло. Нельзя об этом забывать. Мы обязаны это делать ради миллионов жертв и их потомков", — подчеркнула Меркель.