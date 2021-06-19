В США призвали прекратить причислять Россию к лагерю "плохих парней"

Если США продолжат воспринимать Россию как врага, это ещё больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Таким мнением поделился обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.

Он призвал Америку избавиться от естественной склонности относить Россию к лагерю "плохих парней", когда любой неприемлемый для США поступок делает из страны врага во всех сферах.

"Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит своё поведение для удовлетворения наших желаний", — добавил Дэвис.

Он отметил, что прошедший саммит президентов России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако вопрос, последуют ли за этим шагом другие улучшения, всё ещё висит в воздухе. По мнению эксперта, в ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд вопросов, тогда как некоторые из них останутся в подвешенном состоянии — например, РФ продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит позицию по поводу присоединения Крыма.