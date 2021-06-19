В США призвали прекратить причислять Россию к лагерю "плохих парней"
Демонизация РФ не увеличивает шансы на то, что Москва поменяет своё поведение для удовлетворения желаний Вашингтона, отметили там.
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Если США продолжат воспринимать Россию как врага, это ещё больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Таким мнением поделился обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.
Он призвал Америку избавиться от естественной склонности относить Россию к лагерю "плохих парней", когда любой неприемлемый для США поступок делает из страны врага во всех сферах.
"Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит своё поведение для удовлетворения наших желаний", — добавил Дэвис.
Он отметил, что прошедший саммит президентов России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако вопрос, последуют ли за этим шагом другие улучшения, всё ещё висит в воздухе. По мнению эксперта, в ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд вопросов, тогда как некоторые из них останутся в подвешенном состоянии — например, РФ продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит позицию по поводу присоединения Крыма.
По мнению эксперта, два государства могут выиграть от совместного сотрудничества. При этом выгода основанной на реализме внешней политики в отношениях с Москвой намного перевешивает риски, связанные с восприятием её как врага.
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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. 17 июня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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