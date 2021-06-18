Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш дал интервью радиостанции "Частота 1", в котором сообщил, что стране необходимо наладить "новые" отношения с Россией. Он добавил, что в ближайшем будущем проведёт консультации с Министерством иностранных дел, а также представителями всех парламентских партий.

— Господин Кулганек (глава МИД Чехии Якуб Кулганек. — Прим. Лайфа) сейчас организует такую встречу с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия — суверенная страна, никто не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать, — заявил Бабиш.

Как полагает политолог Сергей Михеев, с большой долей вероятности можно предположить, что на чешского премьера так повлияла встреча Путина и Байдена.

— Они (политики из Восточной Европы. — Прим. Лайфа) чутко держат нос по ветру! Влияние американцев в чешских делах крайне серьёзное, вероятно, на фоне того что прогноз о том, что Байден будет ставить Путину ультиматумы, не сбылся, чехи и решили вернуться к нормальным отношениям, воспользовавшись относительным затишьем. Чехия же действительно страдает от упущенной выгоды, — сказал Михеев.

У здания Посольства Чехии в Москве. Высылка 20 чешских дипломатов из Москвы является ответной мерой России на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов из-за подозрений о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Стоит отметить, что отношения между Россией и Чехией действительно достигли крайне низкого уровня. Как полагает политолог Марат Баширов, это случилось в том числе потому, что премьер Чехии Андрей Бабиш — русофоб. Но сегодня ему необходимо как-то отыграть назад, потому что осенью в стране состоятся выборы.

— Система там такая, что премьера избирает парламент путём формирования большинства. Собственно, Бабиш об этом и беспокоится, у него всего несколько месяцев, чтобы как-то исправить нынешнее положение. Ведь признание Россией Чехии недружественным государством прежде всего сказывается на том, что чешская экономика потеряла российский рынок. На конкурентные рынки других стран продавать их товары сложно, а мы скоро начнём отказываться от их продукции. В итоге на Бабиша давят представители реальной чешской экономики, которые заняты прежде всего в производстве, — отметил эксперт.

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При этом скандал с Россией Чехии обошёлся значительно дороже, чем она представляла. Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, чехи так и не сумели ни подключить к антироссийской блокаде другие страны, ни как-то компенсировать выпадающие доходы за счёт стран Евросоюза. Более того, в отличие от английской истории про Скрипалей, история про взрыв во Врбетице продержалась в мировой прессе пару месяцев и была забыта.

— Как говорил наш президент, мы всегда готовы встречаться, если другая сторона настроена серьёзно. Это же чехи инициировали разрыв отношений, а теперь сами пытаются вырваться из сложившейся ситуации. Не стоит недооценивать эффект "блудного сына". Если они со всем уважением придут к нам и попросят о том, чтобы всё наладить, мы подадим всем другим важный сигнал. Мы покажем, что на русофобии заработать нельзя, если вы начинаете говорить про Россию гадости, вы сначала много теряете, а потом унизительно выпрашиваете возможность вернуть хотя бы часть утраченного. Поэтому России в случае, если Чехия примет решение о возобновлении отношений, стоит пойти ей навстречу, — подчеркнул Мирзаян.