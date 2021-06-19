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Меркель заявила о необходимости диалога ЕС с Россией, несмотря на разногласия

Берлин и Москва тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения, подчеркнула канцлер. Однако, по её словам, в то же время Германия, как и весь Евросоюз, не может принять ситуацию с Крымом.

19 июня, 09:30
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / PA</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / PA

Несмотря на все существующие разногласия в отношениях с Москвой, Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю приближающейся 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

"Всё же мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения", — отметила канцлер, добавив, что Москва и Берлин также прочно связаны друг с другом в рамках международного сотрудничества.

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Германия, как и весь ЕС, не может принять ситуацию с Крымом, подчеркнула Меркель. По её словам, ФРГ "испытывает боль" из-за того, что в России, а также в Белоруссии якобы ограничивается участие гражданского общества. Канцлер добавила, что преследования мирных демонстрантов и представителей оппозиции "значительно осложняют" отношения между нашими государствами.

Вместе с тем Меркель заявила, что ФРГ по-прежнему несёт ответственность за преступления нацистов. "Нельзя об этом забывать", — указала политик.

Ранее Ангела Меркель призвала НАТО к сдерживанию и диалогу с Россией. По её словам, РФ не рассматривает альянс в качестве партнёра, поэтому Западу следует обороняться, но в то же время быть готовым к переговорам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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