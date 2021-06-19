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Разрешение на въезд неограниченного числа россиян в Грецию продлено до 26 июня

Гражданам по-прежнему необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от ковида, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесённом коронавирусе и наличии антител.

19 июня, 09:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

До 26 июня греческие власти продлили разрешение на неквотированный въезд россиян на территорию страны при имеющемся свидетельстве о вакцинации от ковида, отрицательном ПЦР-тесте или справке о перенесённом заболевании и наличии антител. Об этом сообщили в официальной правительственной газете Греции.

Отмечается, что вышеперечисленные документы позволяют въезжающим россиянам не проходить карантин. При этом по прибытии в Элладу пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в организме, в том числе и экспресс-методом.

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Увеличилось число стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию Греции (с 23 до 26). Включены Албания, Япония и Ливан. За день до прибытия иностранцы должны заполнить форму на правительственном сайте и указать там свои контактные данные в Греции. Документ будет отправлен на электронную почту, его необходимо предъявить при въезде.

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Напомним, что Греция ранее разрешила въезд в страну туристов, привитых российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Квота на въезд россиян была отменена в мае.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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