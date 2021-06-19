Разрешение на въезд неограниченного числа россиян в Грецию продлено до 26 июня

До 26 июня греческие власти продлили разрешение на неквотированный въезд россиян на территорию страны при имеющемся свидетельстве о вакцинации от ковида, отрицательном ПЦР-тесте или справке о перенесённом заболевании и наличии антител. Об этом сообщили в официальной правительственной газете Греции.

Отмечается, что вышеперечисленные документы позволяют въезжающим россиянам не проходить карантин. При этом по прибытии в Элладу пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в организме, в том числе и экспресс-методом.