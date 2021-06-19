Разрешение на въезд неограниченного числа россиян в Грецию продлено до 26 июня
Гражданам по-прежнему необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от ковида, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесённом коронавирусе и наличии антител.
Фото © Shutterstock
До 26 июня греческие власти продлили разрешение на неквотированный въезд россиян на территорию страны при имеющемся свидетельстве о вакцинации от ковида, отрицательном ПЦР-тесте или справке о перенесённом заболевании и наличии антител. Об этом сообщили в официальной правительственной газете Греции.
Отмечается, что вышеперечисленные документы позволяют въезжающим россиянам не проходить карантин. При этом по прибытии в Элладу пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в организме, в том числе и экспресс-методом.
Увеличилось число стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию Греции (с 23 до 26). Включены Албания, Япония и Ливан. За день до прибытия иностранцы должны заполнить форму на правительственном сайте и указать там свои контактные данные в Греции. Документ будет отправлен на электронную почту, его необходимо предъявить при въезде.
Напомним, что Греция ранее разрешила въезд в страну туристов, привитых российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Квота на въезд россиян была отменена в мае.
Лента новостей
Столичный клуб Gazgolder могут закрыть на три месяца за грубые нарушения антиковидных мер
сегодня в 09:13
Катер госинспектора заповедника протаранил лодку: Под Саратовом водная прогулка закончилась трагедией для семьи из трёх человек
сегодня в 09:07
При крушении самолёта в Кузбассе пострадал бизнесмен Тимур Франк
сегодня в 08:51
Комментариев: 0