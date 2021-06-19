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Катер госинспектора заповедника протаранил лодку: Под Саратовом водная прогулка закончилась трагедией для семьи из трёх человек

В результате столкновения отец семейства выпал за борт и утонул. Тело мужчины пока не найдено. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

19 июня, 09:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Саратовской области 37-летний госинспектор Жигулёвского заповедника имени Спрыгина Максим Забиров на катере "КС-Фьорд 460" протаранил лодку, в которой находились 32-летний мужчина, его жена и пятилетний сын. В результате столкновения отец семейства выпал за борт и утонул. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

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По информации нашего собеседника, инцидент произошёл вечером 18 июня на реке Волге в Саратовском водохранилище. Уточняется, что на борту катера кроме инспектора Забирова находились двое мужчин 52 и 59 лет. Как стало известно, тело выпавшего за борт лодки россиянина до сих пор не найдено. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что под Самарой водная прогулка на новеньком гидроцикле закончилась трагедией. Одну женщину нашли погибшей на месте аварии, вторая пропала без вести. Удар был очень мощным.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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