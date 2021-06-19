В Саратовской области 37-летний госинспектор Жигулёвского заповедника имени Спрыгина Максим Забиров на катере "КС-Фьорд 460" протаранил лодку, в которой находились 32-летний мужчина, его жена и пятилетний сын. В результате столкновения отец семейства выпал за борт и утонул. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, инцидент произошёл вечером 18 июня на реке Волге в Саратовском водохранилище. Уточняется, что на борту катера кроме инспектора Забирова находились двое мужчин 52 и 59 лет. Как стало известно, тело выпавшего за борт лодки россиянина до сих пор не найдено. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.