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В Москве зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки

От инфекции умерло 76 человек, общее число летальных исходов от коронавируса в столице возросло до 21 352.

19 июня, 08:34
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В Москве за последние 24 часа выявлено 9120 случаев заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Такими данными поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 18 июня. Всего с начала эпидемии в столице выявили 1 278 265 инфицированных, что на 0,72% больше, чем днём ранее.

От инфекции за минувшие сутки умерло 76 человек, общее число летальных исходов от коронавируса в столице возросло до 21 352.

Всего по России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 17 906 человек, что является максимумом с 31 января.

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Как уже писал Лайф, в Москве увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 24 тысяч мест. Приём горожан, заразившихся инфекцией, ведут 16 стационаров, две детские больницы, резервные госпитали и родеры на территориях восьми городских клиник.

Напомним, ранее власти Москвы сообщили, что плановая госпитализация только привитых от коронавируса москвичей является вынужденной мерой и будет действовать около месяца. Новые меры направлены исключительно на защиту пациентов от коронавируса, а горожане с противопоказаниями к вакцинации будут получать помощь в обычном порядке.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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