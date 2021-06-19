В Москве зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки

В Москве за последние 24 часа выявлено 9120 случаев заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Такими данными поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне, 18 июня. Всего с начала эпидемии в столице выявили 1 278 265 инфицированных, что на 0,72% больше, чем днём ранее.

От инфекции за минувшие сутки умерло 76 человек, общее число летальных исходов от коронавируса в столице возросло до 21 352.

Всего по России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 17 906 человек, что является максимумом с 31 января.

Как уже писал Лайф, в Москве увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 24 тысяч мест. Приём горожан, заразившихся инфекцией, ведут 16 стационаров, две детские больницы, резервные госпитали и родеры на территориях восьми городских клиник.