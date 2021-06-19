Гинцбург назвал преимущества ревакцинации "Спутником лайт"

Вакцина "Спутник лайт" подходит для ревакцинации от коронавируса, она поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — "Спутник лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования", — отметил учёный.

По словам Гинцбурга, инъекция вакцины "Спутник лайт" поднимет уровень антител до такого, который будет эффективен для защиты от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.

Ранее об эффективности "Спутника V" и "Спутника лайт" для ревакцинации заявили в Минздраве. При этом "Спутник лайт" показан к применению у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, а лиц более старшего возраста прививают "Спутником V", который разрешён для всех совершеннолетних граждан.