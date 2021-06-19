Мама, которая выпивала 10 бутылок вина за неделю, отказалась от алкоголя, и вот результат спустя 3 года

Клэр Оуэн выпивала по 10 бутылок в неделю, избавляясь таким образом от повседневного стресса. Мама двоих детей успевала вести успешный бизнес в сфере недвижимости, поэтому в конце рабочего дня ей хотелось просто расслабиться. Женщина отбрасывала все мысли о том, что у неё начались проблемы с алкоголем, пока не появились первые симптомы, разрушающие её жизнь, сообщает Mirror.

Фото © The Soberholic

Клэр постоянно чувствовала себя несчастной, мучилась от бессонницы, она постоянно была уставшей. Каждый день ей было стыдно за выпитый алкоголь, но вечером она снова покупала его. И только смерть близкой подруги, которая скончалась в 52 года от алкоголизма, вернула Клэр к реальности.

Я выпивала дома после работы и ещё больше по выходным. Я чувствовала себя ужасной матерью и женой. Но все эти мысли я могла заглушить с помощью бутылочки просекко Клэр Оуэн

Фото © The Soberholic