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Экс-солистка группы Serebro родила ребёнка от британского рэпера

Катя Кищук раскрыла имя малыша, однако его пол уточнять не стала.

19 июня, 00:15
<p>Катя Кищук. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQRV5YyH1yT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___</a></p>

Катя Кищук. Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук родила ребёнка от британского рэпера Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Радостной новостью певица поделилась в своём инстаграм-аккаунте.

Кищук не афишировала свою беременность, поэтому новость стала для многих неожиданностью. Молодая мама опубликовала в соцсети два фото, на первом из них она демонстрирует округлившийся живот, а на втором запечатлена ножка младенца, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. Девушка назвала имя новорождённого, однако пол малыша не уточнила.

"Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь", — подписала публикацию исполнительница.

В комментариях её поздравили юмористка Ирина Мягкова, футболистка Надежда Карпова, видеоблогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) и другие знаменитости.

Экс-солистка Serebro напугала фанатов худым фото в нижнем белье, где руки и ноги у неё одной толщины

Экс-солистка Serebro напугала фанатов худым фото в нижнем белье, где руки и ноги у неё одной толщины

Напомним, Катя Кищук состоит в отношениях с британским рэпером Slowthai около полутора лет, а официально пара поженилась прошлым летом. Большую часть времени они проводят в Англии.

Катя Кищук распахнула пиджак, нисколько не смутившись, что на ней прозрачное бельё

Катя Кищук распахнула пиджак, нисколько не смутившись, что на ней прозрачное бельё

Ранее Лайф писал о том, что бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская раскритиковала методы работы Фадеева.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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