Экс-солистка группы Serebro родила ребёнка от британского рэпера
Катя Кищук раскрыла имя малыша, однако его пол уточнять не стала.
Катя Кищук. Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___
Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук родила ребёнка от британского рэпера Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Радостной новостью певица поделилась в своём инстаграм-аккаунте.
Кищук не афишировала свою беременность, поэтому новость стала для многих неожиданностью. Молодая мама опубликовала в соцсети два фото, на первом из них она демонстрирует округлившийся живот, а на втором запечатлена ножка младенца, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. Девушка назвала имя новорождённого, однако пол малыша не уточнила.
"Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь", — подписала публикацию исполнительница.
В комментариях её поздравили юмористка Ирина Мягкова, футболистка Надежда Карпова, видеоблогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) и другие знаменитости.
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Напомним, Катя Кищук состоит в отношениях с британским рэпером Slowthai около полутора лет, а официально пара поженилась прошлым летом. Большую часть времени они проводят в Англии.
Ранее Лайф писал о том, что бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская раскритиковала методы работы Фадеева.
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