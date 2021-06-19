Экс-солистка группы Serebro родила ребёнка от британского рэпера

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук родила ребёнка от британского рэпера Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Радостной новостью певица поделилась в своём инстаграм-аккаунте.

Кищук не афишировала свою беременность, поэтому новость стала для многих неожиданностью. Молодая мама опубликовала в соцсети два фото, на первом из них она демонстрирует округлившийся живот, а на втором запечатлена ножка младенца, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. Девушка назвала имя новорождённого, однако пол малыша не уточнила.

"Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь", — подписала публикацию исполнительница.

В комментариях её поздравили юмористка Ирина Мягкова, футболистка Надежда Карпова, видеоблогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) и другие знаменитости.

Напомним, Катя Кищук состоит в отношениях с британским рэпером Slowthai около полутора лет, а официально пара поженилась прошлым летом. Большую часть времени они проводят в Англии.