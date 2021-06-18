"Как модели с подиума": Сталлоне показал фото с женой и дочерьми и сразил поклонников их красотой
Снимок был сделан в честь важного для семьи праздника: младшая дочь звезды кино Скарлет окончила школу.
Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire
Известный американский актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в "Инстаграме" семейное фото, которое было сделано по случаю важного события. На снимке артист запечатлён в компании своей жены Дженнифер Флавин и трёх дочерей: Софии, Систин и Скарлет, пишут "Дни.ру".
Фото © Instagram / officialslystallone
Фото было сделано после того, как младшая дочь Сталлоне — 19-летняя Скарлет — окончила среднюю школу. В подписи к снимку актёр поздравил свою наследницу с этим знаменательным в её жизни событием. При этом поклонники звезды пришли в восторг от семьи Рэмбо. Пользователи соцсети отметили, что дочери Сталлоне стали невероятными красотками, а их мать выглядит как четвёртая сестра девушек.
"Прекрасные девушки!" — написал один из поклонников.
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"Выглядят как модели с подиума!" — подчеркнул другой пользователь.
Подписчики также присоединились к поздравлениям Сталлоне и пожелали Скарлет успехов по жизни. Однако некоторые из них в шутку отметили, что актёр не умеет загружать фотографии в социальную сеть, поскольку снимки получились плохого качества. К ним присоединилась и средняя дочь артиста — 22-летняя Систин.
"Почему мы выглядим как герои мультфильма?" — прокомментировала девушка публикацию в аккаунте отца.
Но фанаты Сталлоне заверили её, что даже на такой фотографии девушки выглядят просто потрясающе.
Ранее Лайф рассказывал о том, как та самая Систин удивила поклонников, выложив соблазнительное фото с отдыха в Мексике.
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