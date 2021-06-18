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Таюрская показала формы в прозрачном белье, доказав, что её Instagram теперь только для взрослых

30-летняя солистка группы Little Big Софья Таюрская постепенно превращает свой инстаграм в площадку для откровенных фото, но многие фанаты этому только рады.

18 июня, 13:15

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Певица поделилась новым огненным кадром, похваставшись фигурой, которую довела до совершенства. Она надела прозрачный топ, который обнажал её впечатляющий бюст, показала плоский живот, где пирсинг украшал пупок, и распустила шелковистые волосы, которые струились по плечам.

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Роковой образ новая избранница фронтмена Little Big Ильи Прусикина дополнила браслетами и длинными красными ногтями. "Люблю эту фотку 🤍🤍🤍🤍", — подписала Софья.

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Откровенный кадр набрал более 80 тысяч лайков, а пользователи заявили, что понимают, почему Ильич влюбился в свою коллегу. Однако некоторые отметили, что певица переступила грань, создавая неприличный контент.

Ну что за красота, а😍🔥👏 понимаю Прусикина, сложно устоять, когда в группе такая горячая дамочка


akhutina_s

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Фото © Instagram/sonyatayurskaya

Такая нежная и женственная!!!😍

leagywka

Что-то девушку потянуло на остренькое🔥

muravlevserge

По-моему, этот аккаунт уже в эротический журнал превратился, безобразие какое-то для человека вашей популярности, стыдно должно быть, в женщине всегда секрет должен быть, а вы все свои секреты напоказ выставляете, стыд и срам… Как школьница 14-летняя, ей богу

va1entun_

При этом за Софьей закрепилась слава разлучницы, после того как Илья Прусикин расстался с женой и матерью своего ребёнка Ириной Смелой. Пользователи решили, что именно знойная певица стала причиной тому, что музыкант ушёл из семьи. Однако влюблённые опровергли эти предположения, заявив, что стали встречаться, когда оба уже были свободны. "Мы скрывали. Даже если бы мы не скрывали, то было бы то же самое. Ильич развёлся, расстался со своей женой в 2019 году, а наши отношения начались в 2020 году. Но всё равно я для всех разлучница", — делилась Таюрская в интервью.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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