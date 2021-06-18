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Конец эпохи "ангелов": В Victoria's Secret показали, кто заменит сексапильных супермоделей

Теперь представлять бренд нижнего белья будут не только профессиональные манекенщицы, но и спортсменки, актрисы, активистки.

18 июня, 12:18
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQOfMxNHtqq/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victoriassecret</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/B1y44fXl2hg/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">adrianalima</a></p>

Фото © Instagram/victoriassecret/adrianalima

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret представил новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Информация об этом появилась на официальной странице бренда в "Инстаграме".

  • Алессандра Амбросио и Валентина Сампайо. Фото © Instagram/alessandraambrosio/victoriassecret
    Алессандра Амбросио и Валентина Сампайо. Фото © Instagram/alessandraambrosio/victoriassecret
  • Роузи Хантингтон-Уайтли и Приянка Чопра. Фото © Instagram/rosiehw/victoriassecret
    Роузи Хантингтон-Уайтли и Приянка Чопра. Фото © Instagram/rosiehw/victoriassecret
  • Миранда Керр и Палома Элсессер. Фото © Instagram/mirandakerr/victoriassecret/
    Миранда Керр и Палома Элсессер. Фото © Instagram/mirandakerr/victoriassecret/
  • Кэндис Свейнпол и Эйлин Гу. Фото © Instagram/angelcandices/victoriassecret/
    Кэндис Свейнпол и Эйлин Гу. Фото © Instagram/angelcandices/victoriassecret/
  • Лили Олдридж и Аманда де Кадене. Фото © Instagram/lilyaldridge/victoriassecret
    Лили Олдридж и Аманда де Кадене. Фото © Instagram/lilyaldridge/victoriassecret
  • Стелла Максвелл и Адут Акеч. Фото © Instagram/stellamaxwell/victoriassecret
    Стелла Максвелл и Адут Акеч. Фото © Instagram/stellamaxwell/victoriassecret
  • Адриана Лима и Меган Рапино. Фото © Instagram/adrianalima/victoriassecret
    Адриана Лима и Меган Рапино. Фото © Instagram/adrianalima/victoriassecret

Алессандра Амбросио и Валентина Сампайо. Фото © Instagram/alessandraambrosio/victoriassecret

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Компания отказалась от своих моделей, которые представляли бренд в расшитых камнями нарядах и с фирменными крыльями. На замену сексуальным "ангелам" пришли 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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