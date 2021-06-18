Конец эпохи "ангелов": В Victoria's Secret показали, кто заменит сексапильных супермоделей
Теперь представлять бренд нижнего белья будут не только профессиональные манекенщицы, но и спортсменки, актрисы, активистки.
Фото © Instagram/victoriassecret/adrianalima
Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret представил новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Информация об этом появилась на официальной странице бренда в "Инстаграме".
Компания отказалась от своих моделей, которые представляли бренд в расшитых камнями нарядах и с фирменными крыльями. На замену сексуальным "ангелам" пришли 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.
Ранее пользователи Сети усомнились, что "Мисс Вселенная" — это конкурс красоты, посмотрев на внешность участниц.
Комментариев: 0