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Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

Даже самые преданные фанаты бренда стали выражать недовольство в комментариях, когда не увидели ни одного бикини на стройном теле.

15 июня, 11:08

Фото © Instagram / hm

Многие бренды одежды и косметики стараются идти в ногу со временем и показывать в своей рекламе людей с разным типом фигуры и особенностями кожи. Не стала исключением и компания H&M, которая представила вниманию постоянных покупателей новую коллекцию купальников. В "инстаграме" бренда начали появляться снимки моделей в бикини, однако их подписчики восприняли с куда меньшим восторгом, чем обычно.

Фото © Instagram / hm

Фото © Instagram / hm

А дело в том, что все девушки на фото без исключения оказались размера плюс. Они позировали на пляже или возле бассейна в новых купальниках, демонстрируя растяжки, целлюлит и складки. Поклонники бренда всегда с симпатией относились к бодипозитиву. Но теперь они возмутились, что во всей кампании не было ни одной стандартной девушки.

Фото © Instagram / hm и elleromania

Фото © Instagram / hm и elleromania

Я смотрю на эти фото и не совсем понимаю, что именно вы здесь пытаетесь рекламировать!

nenaerski

Хватит продвигать нездоровый образ жизни!

kirilltristan

Почему ваши модели обязательно должны быть либо слишком худыми, либо слишком толстыми? Здоровая девушка — та, у которой вес в норме!

carlina85

Фото © Instagram / hm

Фото © Instagram / hm

В последнее время модные бренды идут на уступки, меняя жёсткие правила фешен-индустрии и приглашая на съёмки нестандартных девушек. Так, например, Victoria's Secret отошла от своих параметров в 90-60-90 и стала снимать моделей с разным типом фигуры. По тому же пути пошёл и бренд Calvin Klein, взяв для рекламной кампании 22-летнюю певицу Джейн Чику Ораника. Правда, после этого компания угодила в собственный бодипозитивный скандал, как и H&M.

"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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