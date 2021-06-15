Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках
Даже самые преданные фанаты бренда стали выражать недовольство в комментариях, когда не увидели ни одного бикини на стройном теле.
Многие бренды одежды и косметики стараются идти в ногу со временем и показывать в своей рекламе людей с разным типом фигуры и особенностями кожи. Не стала исключением и компания H&M, которая представила вниманию постоянных покупателей новую коллекцию купальников. В "инстаграме" бренда начали появляться снимки моделей в бикини, однако их подписчики восприняли с куда меньшим восторгом, чем обычно.
А дело в том, что все девушки на фото без исключения оказались размера плюс. Они позировали на пляже или возле бассейна в новых купальниках, демонстрируя растяжки, целлюлит и складки. Поклонники бренда всегда с симпатией относились к бодипозитиву. Но теперь они возмутились, что во всей кампании не было ни одной стандартной девушки.
Фото © Instagram / hm и elleromania
Я смотрю на эти фото и не совсем понимаю, что именно вы здесь пытаетесь рекламировать!
Хватит продвигать нездоровый образ жизни!
Почему ваши модели обязательно должны быть либо слишком худыми, либо слишком толстыми? Здоровая девушка — та, у которой вес в норме!
В последнее время модные бренды идут на уступки, меняя жёсткие правила фешен-индустрии и приглашая на съёмки нестандартных девушек. Так, например, Victoria's Secret отошла от своих параметров в 90-60-90 и стала снимать моделей с разным типом фигуры. По тому же пути пошёл и бренд Calvin Klein, взяв для рекламной кампании 22-летнюю певицу Джейн Чику Ораника. Правда, после этого компания угодила в собственный бодипозитивный скандал, как и H&M.
WOW-news
Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова
сегодня в 09:40
Модель встаёт в 4 утра, чтобы накачать самую большую пятую точку в мире, и результат поразит любого
вчера в 13:02
Тест на субмеханофобию: 15 самых страшных объектов, которые можно встретить под водой
вчера в 12:02
Комментариев: 0