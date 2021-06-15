Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

Многие бренды одежды и косметики стараются идти в ногу со временем и показывать в своей рекламе людей с разным типом фигуры и особенностями кожи. Не стала исключением и компания H&M, которая представила вниманию постоянных покупателей новую коллекцию купальников. В "инстаграме" бренда начали появляться снимки моделей в бикини, однако их подписчики восприняли с куда меньшим восторгом, чем обычно.

Фото © Instagram / hm

А дело в том, что все девушки на фото без исключения оказались размера плюс. Они позировали на пляже или возле бассейна в новых купальниках, демонстрируя растяжки, целлюлит и складки. Поклонники бренда всегда с симпатией относились к бодипозитиву. Но теперь они возмутились, что во всей кампании не было ни одной стандартной девушки.

Фото © Instagram / hm и elleromania

Я смотрю на эти фото и не совсем понимаю, что именно вы здесь пытаетесь рекламировать! nenaerski

Хватит продвигать нездоровый образ жизни! kirilltristan

Почему ваши модели обязательно должны быть либо слишком худыми, либо слишком толстыми? Здоровая девушка — та, у которой вес в норме! carlina85

Фото © Instagram / hm