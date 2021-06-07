"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

Девушка пытается вернуться к нормальному весу, но пока у неё не получается: после клиники Маша скинула ещё больше.