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"Прыгаешь как свинья": В Москве тренер довёл 16-летнюю гимнастку до анорексии, и сейчас она весит 28 кг

Девушка пытается вернуться к нормальному весу, но пока у неё не получается: после клиники Маша скинула ещё больше.

7 июня, 13:18

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Москвичка Маша Стефаненко с детства занималась гимнастикой. Она хотела построить успешную спортивную карьеру, и ей это удавалось: полки девушки ломятся от кубков, наград и медалей. Но в 16 лет тренер начал давить на Машу, указывая ей на лишний вес. Тогда спортсменка весила 57 килограммов при росте в 163 сантиметра, но для гимнастики это были слишком неподходящие цифры.

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Они говорили, что мой вес слишком большой, могут быть травмы, я ничего не добьюсь в спорте. Я должна была весить не больше 45 килограммов. Я хотела добиться больших успехов в гимнастике и начала худеть. Хореограф мне говорил, что у меня жопа как у коровы, я прыгаю как свинья

Маша Стефаненко

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ и ВКонтакте / Маша Стефаненко

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ и ВКонтакте / Маша Стефаненко

В итоге девушка стала придерживаться правильного питания, но к вечеру всё равно срывалась на сладкое и домашнюю еду. Поэтому она выбрала для себя булимию: от всего съеденного за день Маша сразу избавлялась в туалете, вызывая рвоту. За день она делала так пять-шесть раз на протяжении двух лет, поэтому у неё на руке даже образовались шрамы от зубов. Об этом она рассказала ведущей Лере Кудрявцевой на программе "Звёзды сошлись".

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Сейчас 18-летняя девушка взвешивается каждый день, но весы показывают всё те же 28 килограммов. От спорта Машу отстранили из-за дефицита веса и нервной анорексии. Бывшая спортсменка обращалась к врачам, потому что потеря веса на ней печально сказалась: испортились зубы, выпали волосы, появляются пролежни и нередки отёки. Два раза девушка лежала в клинике, и там ей становилось лучше, но стоило вернуться домой, как Маша снова начинала худеть.

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Фото © YouTube / СЕГОДНЯ

Мне это внушали на протяжении долгого времени тренеры по гимнастике. Они сломали меня психологически. У меня был голос в голове, который говорил: "Ты недостойна еды, ты не должна это есть"

Мария Стефаненко

Машу поддерживают родители, которые волнуются и просят увеличить дневную норму калорий. Девушка и сама не планирует сдаваться: она хочет сперва победить свою болезнь, а затем поступить в медицинский, чтобы помогать таким же девочкам, как она.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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