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Нюша снялась в купальнике с самых пикантных ракурсов, но все смотрели только на её изменившееся лицо

Певица радует не только уши поклонников своим музыкальным творчеством, но и их глаза откровенными кадрами.

18 июня, 10:03

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Нюша отправилась вместе с семьёй на Мальдивы и не смогла удержаться от знойной фотосессии. 30-летняя певица поделилась в "Инстаграме" снимками, на которых позировала у бассейна в бирюзовом бикини.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Исполнительница хитов "Где ты" и "Вою на луну" не стала скромничать и показала фигуру со всех сторон. Она похвасталась стройными ногами, тонкой талией и не забыла про более пикантные части тела. При этом артистка распустила длинные волосы и сделала заметный макияж.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Внешность звезды и раньше вызывала у фанатов немало восторгов, так что они не смогли сдержаться и на этот раз, активно делая комплименты своей любимице. Однако у некоторых возникли вопросы. Юзеры отметили, что лицо певицы изменилось настолько, что её невозможно узнать, и написали, что на некоторых фото она стала похожа на Ольгу Бузову.

Mrs Идеальность😍😍😍 Очень вас люблю

Terez.k.a

Милейшая женщина на свете 🔥🔥🔥

Khabalov88

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Протюнинговалась, что ли, на себя вообще не похожа😮

Fursa_alexsandra

Похожа на Ольгу Бузову

Olga_kylikova2020

Да, губы накачала


Indi_mf

Купальник, который примерила звезда, оказался из её собственного экобренда NyuCycle. "Как вы знаете, меня очень беспокоит тема экологии, поэтому к такому производству я отношусь очень-очень внимательно", — отметила звезда. Отдыхом она наслаждается вместе с маленькой дочкой и мужем-бизнесменом Игорем Сивовым, который также взял с собой младшего сына от первого брака.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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