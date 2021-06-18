Нюша снялась в купальнике с самых пикантных ракурсов, но все смотрели только на её изменившееся лицо
Певица радует не только уши поклонников своим музыкальным творчеством, но и их глаза откровенными кадрами.
Нюша отправилась вместе с семьёй на Мальдивы и не смогла удержаться от знойной фотосессии. 30-летняя певица поделилась в "Инстаграме" снимками, на которых позировала у бассейна в бирюзовом бикини.
Исполнительница хитов "Где ты" и "Вою на луну" не стала скромничать и показала фигуру со всех сторон. Она похвасталась стройными ногами, тонкой талией и не забыла про более пикантные части тела. При этом артистка распустила длинные волосы и сделала заметный макияж.
Внешность звезды и раньше вызывала у фанатов немало восторгов, так что они не смогли сдержаться и на этот раз, активно делая комплименты своей любимице. Однако у некоторых возникли вопросы. Юзеры отметили, что лицо певицы изменилось настолько, что её невозможно узнать, и написали, что на некоторых фото она стала похожа на Ольгу Бузову.
Mrs Идеальность😍😍😍 Очень вас люблю
Милейшая женщина на свете 🔥🔥🔥
Протюнинговалась, что ли, на себя вообще не похожа😮
Похожа на Ольгу Бузову
Да, губы накачала
Купальник, который примерила звезда, оказался из её собственного экобренда NyuCycle. "Как вы знаете, меня очень беспокоит тема экологии, поэтому к такому производству я отношусь очень-очень внимательно", — отметила звезда. Отдыхом она наслаждается вместе с маленькой дочкой и мужем-бизнесменом Игорем Сивовым, который также взял с собой младшего сына от первого брака.
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