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"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки

Поклонники превратили актёра в мем, добавив его в максимально неподходящие ситуации при помощи редактора.

17 июня, 08:44

Фото © Instagram / willsmith

52-летний голливудский актёр Уилл Смит известен в том числе своим искромётным чувством юмора. И его фанаты ни в чём звезде не уступают. В своём инстаграме Уилл опубликовал неудачное фото из тренажёрного зала, где он сейчас приводит себя в порядок после карантина.

Фото © Instagram / willsmith

Фото © Instagram / willsmith

На нём актёр усиленно качает пресс, зажимая ногами мяч. Под фото он обратился к поклонникам: "Вы только не фотошопьте меня в какие-нибудь сомнительные ситуации, пожалуйста". И, разумеется, 53,9 млн подписчиков восприняли это как прямое руководство к действию.

Фото © Instagram / willsmith

Фото © Instagram / willsmith

Они устроили флешмоб, добавляя актёра на самые ненормальные фото. Так, он пытался забивать мяч, взлетал на реактивном ранце, катался на аттракционе, рожал в окружении врачей и прочее. Фанаты с удовольствием превратили Уилла Смита в мем, выкладывая свои варианты фотожаб. А те, что запали в душу самому актёру, он опубликовал на своей странице.

Фото © Instagram / willsmith

Фото © Instagram / willsmith

Боже, это просто эпик. Как же я обожаю Интернет😂


bradhaugen

С мороженым лучшая! Но не могу поверить, что они не посадили тебя на туалет!

christiankeyes

Ну, чувак, ты сам на это нарвался, пожинай теперь плоды

elvinmensah

Фото © Instagram / willsmith

Фото © Instagram / willsmith

Такими забавными фотожабами поклонники только придали сил Уиллу Смиту в похудении. Недавно актёр признался, что очень запустил себя на карантине, придя в самое ужасное состояние, которое у него только было. Поэтому звезда взялась за ум и стала усиленно худеть, показывая процесс в "Инстаграме". Свой путь к идеальной фигуре Уилл решил превратить в небольшой YouTube-сериал, где вместе с ним снимутся различные спортсмены, эксперты в области похудения, врачи и другие специалисты.

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Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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