"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки
Поклонники превратили актёра в мем, добавив его в максимально неподходящие ситуации при помощи редактора.
52-летний голливудский актёр Уилл Смит известен в том числе своим искромётным чувством юмора. И его фанаты ни в чём звезде не уступают. В своём инстаграме Уилл опубликовал неудачное фото из тренажёрного зала, где он сейчас приводит себя в порядок после карантина.
На нём актёр усиленно качает пресс, зажимая ногами мяч. Под фото он обратился к поклонникам: "Вы только не фотошопьте меня в какие-нибудь сомнительные ситуации, пожалуйста". И, разумеется, 53,9 млн подписчиков восприняли это как прямое руководство к действию.
Они устроили флешмоб, добавляя актёра на самые ненормальные фото. Так, он пытался забивать мяч, взлетал на реактивном ранце, катался на аттракционе, рожал в окружении врачей и прочее. Фанаты с удовольствием превратили Уилла Смита в мем, выкладывая свои варианты фотожаб. А те, что запали в душу самому актёру, он опубликовал на своей странице.
Боже, это просто эпик. Как же я обожаю Интернет😂
С мороженым лучшая! Но не могу поверить, что они не посадили тебя на туалет!
Ну, чувак, ты сам на это нарвался, пожинай теперь плоды
Такими забавными фотожабами поклонники только придали сил Уиллу Смиту в похудении. Недавно актёр признался, что очень запустил себя на карантине, придя в самое ужасное состояние, которое у него только было. Поэтому звезда взялась за ум и стала усиленно худеть, показывая процесс в "Инстаграме". Свой путь к идеальной фигуре Уилл решил превратить в небольшой YouTube-сериал, где вместе с ним снимутся различные спортсмены, эксперты в области похудения, врачи и другие специалисты.
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