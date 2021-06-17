52-летний голливудский актёр Уилл Смит известен в том числе своим искромётным чувством юмора. И его фанаты ни в чём звезде не уступают. В своём инстаграме Уилл опубликовал неудачное фото из тренажёрного зала, где он сейчас приводит себя в порядок после карантина.

Фото © Instagram / willsmith

На нём актёр усиленно качает пресс, зажимая ногами мяч. Под фото он обратился к поклонникам: "Вы только не фотошопьте меня в какие-нибудь сомнительные ситуации, пожалуйста". И, разумеется, 53,9 млн подписчиков восприняли это как прямое руководство к действию.

Фото © Instagram / willsmith

Они устроили флешмоб, добавляя актёра на самые ненормальные фото. Так, он пытался забивать мяч, взлетал на реактивном ранце, катался на аттракционе, рожал в окружении врачей и прочее. Фанаты с удовольствием превратили Уилла Смита в мем, выкладывая свои варианты фотожаб. А те, что запали в душу самому актёру, он опубликовал на своей странице.

Фото © Instagram / willsmith

Боже, это просто эпик. Как же я обожаю Интернет😂

bradhaugen

С мороженым лучшая! Но не могу поверить, что они не посадили тебя на туалет! christiankeyes

Ну, чувак, ты сам на это нарвался, пожинай теперь плоды elvinmensah

Фото © Instagram / willsmith